Гулькина ответила на сравнение ее груди с формами Семенович

Москва, 9 мая. Певица Наталия Гулькина приняла за комплимент сравнение ее груди с выдающимися формами ее коллеги Анны Семенович.

Ранее Гулькина приняла участие в программе «Маска» на НТВ. Бывшую солистку группы «Мираж» узнали не сразу. В один момент члены жюри приняли ее за Семенович, что расстроило певицу.

Позднее в интервью для издания «Собеседник» она объяснила причину такой реакции.

«Моя грудь всю жизнь получала комплименты, но, так как у нас любят продвигать одних и тех же артистов, вся страна в полной уверенности, что, кроме как у Семенович, груди ни у кого нет», — заявила Гулькина.

По словам артистки, из-за такого отношения она «немного ревновала и обижалась», ведь ее «достоинства» ничем не хуже, к тому же «все натуральное».

«Поэтому мне было очень приятно, что на мою грудь обратили внимание. Так что можно сказать, что это комплимент для меня», — добавила певица.

Отметим, ранее Семенович рассказала о проблемах, которые принесла ей ее большая грудь. По ее словам, в начале карьеры певицы она была очень неуверенной в себе и совершенно не знала, с чего начать. Занявшись шоу-бизнесом, Семенович обнаружила, что столкнулась с новыми проблемами — в этот раз из-за размера груди. Это привело к развитию комплексов, поскольку певицу воспринимали исключительно как «сиськи».