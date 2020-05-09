Корабли НАТО покинули Баренцево море

Вашингтон, 9 мая. Пресс-служба Шестого флота США сообщила, что группа кораблей НАТО покинула акваторию Баренцева моря.

Напомним, корабли НАТО вошли в Баренцево море четвертого мая. В составе группы у северных границ России находились эсминцы УРО (с управляемым ракетным оружием) «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт» Военно-морских сил США, фрегат УРО «Кент» Королевского военно-морского флота Великобритании, а также американские разведывательные самолеты P-8A и RC-135.

«Регион Арктики важен для нас, наши военные силы действуют в том числе в Баренцевом море. Это делается для обеспечения безопасной торговли и демонстрации свободы навигации в сложных условиях», — рассказал командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Он отметил, что поход ударной группы был призван продемонстрировать «силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах». В составе группировки находились около 1,2 тысячи военных моряков НАТО. Фогго подчеркнул, что пандемия коронавируса не отразилась на способности американских ВМС проводить операции.

Как уточнили в пресс-службе Шестого флота, эсминцы США также приняли участие в совместных с Норвегией учениях в Норвежском море с участием американской ядерной подводной лодки и разведывательного самолета.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные моряки приступили к отслеживанию действий ударной группы НАТО в Баренцевом море. По словам главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу, Северный морской путь находится под надежной защитой, в начале текущего года в Арктике началось развертывание еще одной дивизии противовоздушной обороны.