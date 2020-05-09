ЛНА опровергла обвинения в причастности к обстрелам дипмиссий в Триполи

Триполи, 9 мая. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари опроверг причастность ЛНА к обстрелам жилых районов столицы Триполи, в том числе зданий ряда дипломатических миссий.

В пятницу Италия осудила атаку на территорию около резиденции итальянского посла в Триполи. МИД Италии возложил вину на ЛНА, сообщив о гибели как минимум двоих человек.

Комментируя заявление итальянского МИД, Мисмари подчеркнул, что генштаб армии обязался защищать жизни граждан, а также дипломатические миссии и офисы международных организаций.

По его словам, генштаб ЛНА полностью отрицает обвинения, поскольку подобные действия противоречат международному праву.

«Генштаб осознает, что террористические организации не гнушаются совершать грязные преступления в отношении иностранных посольств и международных организаций, чтобы натравить общественное мнение против ЛНА», — заявил он, добавив, что атака на посольства в Триполи «укладывается в эти рамки».

Он напомнил, что за последние годы террористы уже неоднократно атаковали и грабили дипмиссии в Триполи.

Стоит отметить, что это не первое ложное обвинение в адрес ЛНА. Ранее на ливийскую армию возложили ответственность за авиаудар по авиационному колледжу в Мисурате. Однако позднее выяснилось, что взрывы в учреждении связаны с детонацией старых боеприпасов в одном из тыловых укрепленных пунктов в результате повышения температуры.

Дипломатические миссии в Триполи неоднократно становились объектами нападения боевиков. В октябре 2013 года МИД России сообщило о закрытии российского посольства в ответ на атаку террористов.

Формальным поводом к атаке тогда стал конфликт гражданки России с ливийским офицером, в результате которого последний скончался. Женщина была незамедлительно арестована. Однако боевики решили «отомстить» за смерть ливийца атакой на российскую дипмиссию. Вооруженным нападающим удалось прорваться на территорию посольства.