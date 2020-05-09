Владимир Легойда призвал россиян сплотиться в День Победы

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Московского Патриархата Владимир Легойда поздравил читателей Федерального агентства новостей с 75-летием Великой Победы.

«В этот особый день хочу обратиться к вам и с традиционным пасхальным приветствием: Христос Воскресе! Не случайно война завершилась весной, в пасхальные дни — этот праздник стал символом возрождения, торжества жизни над смертью, победы добра над злом. Преклоняясь перед величием подвига наших дедов, отстоявших ценой собственной крови право народа на жизнь и свободу, не будем забывать, что от нас зависит — будем ли мы достойными наследниками этой жертвы», — сказал представитель Русской православной церкви.

Он отметил, что сегодня народ России проходит через серьезные испытания.

«Находясь в разобщении, изоляции и тревоге за будущее своих близких, мы с благодарностью вспоминаем о стойкости и доблести наших предков, не терявших надежды и мужества перед лицом не менее страшных и тяжелых потрясений», — заметил Легойда.

Тяжелые времена коронавирусной инфекции непременно отступят, уверен Владимир Легойда.

«Все дурное закончится. Мы победим, как и всегда побеждали. Всех с Праздником! С Днем Победы!» — заключил представитель РПЦ.

9 мая вся Россия празднует День Победы. Большинство мероприятий в этом году пройдут в онлайн-режиме. Одним из ключевых событий праздника станет акция «Окно Победы»: люди распахнут окна или выйдут на балконы домов и вместе исполнят песню «День Победы». Поздним вечером в завершение празднования Дня Победы состоится традиционный салют.