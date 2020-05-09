США выдвинули России условие для продления договора СНВ-3

Вашингтон, 9 мая. Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что договор с Россией должен включать новые системы вооружений.

По словам Биллингсли, у России якобы «нет денег» на новые программы в области повышения обороноспособности. Американский чиновник имел в виду межконтинентальную ракету «Сармат» и гиперзвуковой комплекс «Авангард», а также три комплекса, не попадающие под условия о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — ракетный комплекс «Кинжал», межконтинентальную ракету «Буревестник» и подводный беспилотник с возможностью несения ядерного вооружения.

«У них денег на это, говоря честно, нет. Мы не собираемся уступать в том, чтобы исключить из договора эти системы вооружений. Им надо выбросить эти пять новых программ», — заявил он в интервью изданию The Washington Times.

Биллингсли отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли президент США Дональд Трамп продлевать СНВ-3. Он отметил, что Вашингтон заканчивает разработку собственной стратегии по вооружениям.

«После я буду готов общаться с русскими, выслушать их мнение и понять, почему они так хотят продлить договор СНВ-3», — подчеркнул он.

Ранее США сообщали, что думают о продлении договора о сокращении наступательных вооружений, действие которого заканчивается в 2021 году, но намерены расширить его на новые вооружения, а также включить в него Китай. Пекин в свою очередь заявил, что не заинтересован в подобных переговорах.

После выхода Соединенных Штатов по собственной инициативе из договора с Россией по противоракетной обороне и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 остается единственным стратегическим документом в этой сфере между двумя странами.

В конце прошлого года Минобороны РФ заявило, что у Москвы «есть вопросы» к Вашингтону относительно соблюдения отдельных положений СНВ-3. В ведомстве напомнили, что Россия показала «Авангард» американским инспекторам, подтвердив неукоснительное выполнение обязательств по соглашению.