Дана Борисова предложила Волочковой лечиться от алкоголизма

Москва, 9 мая. Телеведущая Дана Борисова, несколько лет назад излечившаяся от наркотической зависимости, продолжила помощь балерине Анастасии Волочковой. По мнению телезвезды, у артистки сильнейшая алкогольная зависимость.

«Это наше оценочное мнение, и мы имеем на него право. Я считаю Анастасию Волочкову зависимым человеком, которому нужна помощь. И я готова прийти на помощь, но у нее сильнейшее отрицание», — заявила Борисова в интервью изданию Super.

Она также отметила, что таких людей необходимо хитростью «руки скрутить и отвезти в реабилитационный центр». При этом телеведущая вспомнила, что когда-то сама страдала от пагубной зависимости. Эту свою слабость Борисова считает результатом плохой наследственности и тяжелой работы на телевидении.

«Я неделями ничего не помнила. Не помнила, как я куда-то ехала, где была. Это есть симптомы алкоголизма. Я сама не могла остановиться, это хроническое заболевание. Плюс добавились еще и наркотики», — призналась Борисова.

Ведущая также призналась, что получает высокие гонорары за участие в различных телешоу. По словам звезды, она рождена «для телевизионного скандального ток-шоу». Светская львица пояснила, что любит хайп, ей нравится делать шоу и участвовать в дискуссиях и публичных ссорах на ТВ.