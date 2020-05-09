New York Times сообщила о требовании миллиардера Мордашова закрыть города в РФ

Москва, 9 мая. Газета The New York Times (NYT) сообщила о требовании российского миллиардера Алексея Мордашова закрыть четыре города, в которых работают принадлежащие ему предприятия.

По данным издания, миллиардер лично звонил губернаторам с требованием ввести жесткие ограничительные мероприятия в городах, где расположены предприятия его компании «Северсталь». Со ссылкой на генерального директора «Северстали» Александра Шепелева NYT указывает, что Мордашов предложил регионам свою поддержку в борьбе с распространением коронавируса в обмен на «ограничительные меры». Отмечается, что в Череповце компания помогла организовать блокпосты, организовала поставку респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких, создала сервис по контролю за соблюдением режима самоизоляции и передала корпоративное жилье для обсервации приезжих из других регионов.

«Мы несем ответственность за социальную стабильность в регионах, где присутствуем», — приводит газета слова Шепелева.

По версии журнала Forbes Мордашов занимает четвертое место в списке богатейших людей России, его состояние оценивается в 16,8 миллиарда долларов.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России выявлено более 187 тысяч подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, от осложнений скончались 1 723 человека, более 26,6 тысячи выздоровели.