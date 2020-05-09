Директор Зеленоградского автокомбината Николенко умер на 40-м году жизни

Москва, 9 мая. Префектура Зеленоградского административного округа сообщила, что седьмого мая на 40-м году жизни скоропостижно скончался директор Зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко.

Николенко начал работать в транспортном комплексе Москвы в 1998 году, пройдя путь от должности автослесаря до директора зеленоградского филиала ГУП «Мосгортранс». В сообщении префектуры отмечается, что под его руководством автокомбинат «значительно стабилизировал свою работу».

«Кирилл Николенко пользовался заслуженным уважением среди подчиненных и коллег. Всегда отличался высоким уровнем профессионализма, умением решать стоящие перед отраслью задачи. Светлая память о замечательном человеке сохранится в наших сердцах», — отмечается в некрологе.

Подчеркивается, что причиной смерти руководителя стала не коронавирусная инфекция. Свои соболезнования родным и близким Николенко выразили в администрации «Мосгортранса» и в префектуре Зеленоградского округа.