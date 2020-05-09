Элитные подразделения армии САР окружили террористов в провинции Даръа

Дамаск, 9 мая. Сирийская армия в провинции Даръа проводит спецоперацию по нейтрализации банды террористов. Ранее боевики убили девять полицейских в районе города Аль-Музейриб, сообщает портал Al-Masdar.

На данный момент банда, связанная с группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ), укрывается в провинциальном центре Даръа, расположенном в 110 км к западу от Дамаска. Террористы оказались окружены солдатами армии Сирии, однако на ультиматум сложить оружие не пошли.

Вместе с тем, солдаты САР ведут борьбу с членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), которые укрылись на востоке провинции Хомс. По сведениям портала, в пятницу боевики пытались атаковать военнослужащих в оазисе Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры, однако получили отпор и отступили.

Напомним, в конце января Сирийская арабская армия выбила террористов из города Маарет ан-Нуман, крупнейшего оплота бандформирований на юго-востоке провинции Идлиб. Официальный представитель САА объявил об освобождении 29 городов и населенных пунктов на юго-востоке провинции.

Напомним, ранее сообщалось, что саперы в Сирии успешно разминировали более 1,7 гектара территории благодаря сотрудничеству со специалистами из Министерства обороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.