Роспотребнадзор дал регионам РФ рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Москва, 9 мая. Роспотребнадзор направил в регионы России рекомендации, которые позволят определить факторы, на основе которых следует приступить к постепенному снятию ограничений.

«Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии. Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер — это методический инструмент для этой работы, предусматривающий ее этапность», — сообщает пресс-служба ведомства.

Готовность к выходу из ограничений будет основываться на оценке таких факторов как коэффициент распространения коронавируса, свободный коечный фонд и охват тестированием.

«Для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что при ухудшении ситуации все ограничительные меры могут быть введены вновь.

Выход разделен на три этапа. При этом на всех из них сохранится обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Также сохранится удаленная работа и обязательное соблюдение режима самоизоляции для всех групп риска (для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

На первом этапе снятия ограничений будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. Главным условием при этом будет сохранение дистанции между посетителями.

На втором этапе работу возобновят предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. Будет действовать ряд ограничений на число посетителей.

Гостиницы и парки будут открыты в последнюю очередь, на третьем этапе снятия ограничительных мер. В этот период также заработают кафе и рестораны.