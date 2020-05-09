Доктор Мясников поздравил россиян с Днем Победы словами Евпатия Коловрата

Москва, 9 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников поздравил жителей России с Днем Победы. В своем Telegram-канале врач вспомнил историю битвы Евпатия Коловрата с Ордой хана Батыя, заявив, что русские всегда стоят насмерть.

Исторические документы описывают Евпатия Коловрата как бесстрашного и могучего воина, который 780 лет назад погиб в битве с пришедшими на Русь ордынцами. Мясников пишет, что когда воины Орды окружили Коловрата, рязанцы возвели вокруг себя вал из трупов противников. Озадаченный таким сопротивлением Батый послал своих представителей чтобы те узнали, ради чего русские так сражаются и чего они хотят.

«Посланец Батыя, отправленный на переговоры, так и спросил у Евпатия: «Чего вы хотите?». И получил ответ — «Только умереть!». Так было всегда. Так будет всегда! Кто с мечом к нам придет…» — пишет Мясников, поздравляя россиян с великим праздником Дня Победы.

Напомним, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, как в условиях пандемии в стране будет отмечаться День Победы. По его словам, из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 Мая будет проведена только авиационная часть парада. Он также отметил, что по случаю праздника индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны пройдут в гарнизонах. Кроме того, во всех военных округах и на Северном флоте состоятся церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам воинам.