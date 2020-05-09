Чернышенко назвал возможные сроки спада эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 9 мая. Если россияне продолжат соблюдать рекомендации по ограничительным мерам, единичные случаи заражения коронавирусом будут ближе к концу лета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В эфире телеканала «Россия 1» Чернышенко дал прогноз, когда наступит период единичных случаев заболевания COVID-19 при соблюдении рекомендаций по самоизоляции.

«Я думаю, что где-нибудь ближе к концу лета», — заявил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что в правительстве существуют разные прогнозы, когда пандемия пойдет на спад — с 10, 21 или 27 мая. Считается, что при соблюдении самоизоляции темпы распространения коронавируса снизятся уже к концу праздничных дней.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации, которые позволят определить факторы, на основе которых следует приступить к постепенному снятию ограничений. Как передавал RT, метод оценки готовности к выходу из введенных ограничений подразумевает оценку таких факторов как коэффициент распространения коронавируса, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Ограничения будут сниматься постепенно, каждый регион будет определять конкретные сроки.

Отметим, в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые правила поведения в общественных местах будут действовать в России до тех пор, пока не появился вакцина от COVID-19, либо пока коронавирусная инфекция не перестанет угрожать здоровью людей, передавал Ридус.