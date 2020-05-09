МИД РФ счел неуместными инсинуации японских СМИ о «высказывании» Брежнева

Москва, 9 мая. Министерство иностранных дел раскритиковало японскую прессу за вброс о якобы существующих «высказываниях» генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева о принадлежности юга Курильских островов. По мнению российских дипломатов, японские СМИ выдают желаемое за действительное.

6 мая газета «Асахи» опубликовала якобы «совершенно секретную» запись беседы японского премьера Какуэя Танаки с Брежневым. Как пояснили в МИД РФ, цель подобных псевдосенсационных материалов ясна. Дипломаты считают, что пресса на основании очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах.

«Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное», — приводит слова МИД РФ газета «Известия».

Отмечается, что суверенитет РФ над всеми южными Курилами неоспорим. При этом оговаривается, что мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, а любые инсинуации на основании «частных архивов» неуместны.

Напомним, в конце апреля аналитики китайского издания Sohu предсказали быстрый разгром Японии и бездействие США в случае конфликта с Россией из-за Курил.