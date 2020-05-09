Дело заказчика убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство

Москва, 9 мая. Уголовное дело в отношении неустановленного заказчика убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой выделено в отдельное производство, заявил источник в следственных органах.

«В отдельное производство выделено дело в отношении заказчика как неустановленного лица», — сообщил источник ТАСС.

Галина Старовойтова была убита в Петербурге в 1998 году. Ее помощник Руслан Линьков был ранен. Шестеро подозреваемых были задержаны в 2002 году. Организатор убийства Юрий Колчан был приговорен к 20 годам лишения свободы. Он заявил, что заказчиком убийства является экс-депутат Михаил Глущенко. В 2014 году Глущенко дал признательные показания и был приговорен к 17 годам тюрьмы. Он заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера «тамбовской» ОПГ.

В апреле прошлого года Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой. Свою вину он не признал.

В конце 2019 года сестра Старовойтовой Ольга сообщила, что расследование дела находится на финальной стадии. Позднее адвокаты Барсукова (Кумарина) сообщили, что ознакомится с делом они смогут весной. После этого обвинительное заключение можно будет направлять на утверждение в прокуратуру. По данным источников ТАСС, расследование дела Барсукова, в рамках которого ему были предъявлены обвинения в убийстве Старовойтовой, не планируется завершать до конца 2020 года.