Депутат Рады Шуфрич предложил отменить запрет на георгиевскую ленту на Украине

Киев, 9 мая. Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич от партии «Оппозиционная платформа За жизнь» внес законопроект, снимающий запрет на использование в стране георгиевской ленты. На сегодняшний день на Украине за использование данного символа полагается крупный штраф, а также административный арест.

Законопроект о признании утратившим силу закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» был размещен на сайте парламента Украины. В пятницу документ был передан на рассмотрение.

В течение пяти лет на Украине действует закон о декоммунизации. За изготовление, распространение и публичное использование коммунистической символики там полагается уголовная ответственность. Закон о запрете георгиевской ленты вступил в силу в 2017 году. За использование данного символа полагается штраф до 2550 гривен. При повторно нарушении гражданина Украины могут оштрафовать на 5100 гривен или арестовать на 15 суток.

Напомним, в прошлом году в Запорожье полицейские довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой. Запись инцидента, произошедшего 9 мая, была опубликована в социальных сетях, пишет газета «Известия».