Исследователи теплохода «Армения»: «Должно было повезти тем, кто ищет своих погибших»

В Год памяти и славы Черное море сделало нам своего рода подарок: поисковые экспедиции смогли найти и идентифицировать на глубине 1500 метров теплоход «Армения», затонувший по пути из Ялты в Туапсе после налета немецкой авиации в 1941 году. По подсчетам историков, на нем было до 6000 тысяч человек. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Федеральное агентство новостей публикует рассказ непосредственных участников поисковых работ и исследователей трагической судьбы «Армении».

7 ноября 1941 года на дно Черного моря за четыре минуты ушел под воду теплоход «Армения», переоборудованный под санитарное судно. На нем надеялись эвакуироваться севастопольцы и ялтинцы, раненые, персонал более 20 севастопольских госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря «Артек» и их семьи. На Севастополь наступали фашисты, и морской путь на Туапсе казался спасением. Но через несколько часов после выхода из порта Ялты «Армения» попала под обстрел с воздуха и за считанные минуты затонула

До сих пор гибель советского санитарного корабля считается крупнейшей катастрофой на море, но страна узнала о ней только десятки лет спустя. Все это время тысячи пассажиров «Армении» считались пропавшими без вести. Поиски судна велись с момента гибели теплохода — сначала тайно, а после постепенного рассекречивания архивов уже открыто.

Украина, которой принадлежал Крым до 2014 года, даже привлекла к поискам судна знаменитого морского археолога Роберта Балларда. Ради «Армении» он бросил поиски Атлантиды у берегов Санторини и направил свое научно-исследовательское судно «Эндевер» в крымские воды.

У Балларда были современные гидролокаторы и телеуправляемые роботы, но ему не удалось найти советский теплоход. «Почему?», — спрашиваем у замначальника управления Министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова. Именно под его руководством с 2015 года российские военные исследовали Черное море квадрат за квадратом.

«Американцам просто не повезло, — говорит Андрей Таранов. — У них были и силы, и средства, просто они не дошли до того квадрата, который удалось обнаружить нам. Это просто везение».

Потом, правда, добавляет кое-что.

«Ну и знаете, должно было повезти тем, кто ищет долгие годы своих погибших товарищей, родственников. Это наши воины, русские люди, поэтому в наших интересах было настойчиво искать, организовывать и вести поиски. Ведь все знали район, все знали место, где «Армения» должна быть, но большая глубина не позволяла установить точные координаты. Работали научное судно Минобороны «Селигер», компания «Фертоинг», у которой есть специализированные корабли с необходимым оборудованием. Было проведено несколько десятков спусков телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов Центром подводных исследований Российского географического общества (ЦПИ РГО). Такую находку можно было сделать только планомерной работой, общими усилиями».

Из практики поисковых морских экспедиций Андрея Таранова, координаты гибели судов, которые указывались в советское время, в шести случаях из шести не совпадают с реальными — сказывается разница в прошлых и современных способах их определения. Поэтому и военные, и приглашенные к поискам специалисты могли только методично проверять участки в предполагаемом районе.

Участок акватории от мыса Сарыч до Гурзуфа обследовала поисковая группа специализированного предприятия «Инженерно-технический центр специальных работ», где руководителем поисковых работ был Евгений Паль.

«За это время, за шесть лет поисков в Черном море мы нашли 19 кораблей и судов, и теперь знаем места захоронения более 1600 человек, тех, кто раньше считался пропавшими без вести», — говорит собеседник ФАН.

Магнитометр Минобороны впервые засек на дне моря магнитную аномалию еще во время поисковой операции в 2017 году: тогда стало понятно, что внизу находится огромный металлический объект, но его точные координаты на тот момент были неясны.

«Армения» — очень капризный объект, — рассказывает исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества, непосредственный участник поисковых экспедиций Сергей Фокин. — Такое впечатление, что он постоянно «не пускал» нас дальше, чем требовалось: чуть «подцепили» видимостью, как выходила из строя аппаратура, давала непонятные показания, приходилось возвращаться и калибровать приборы».

Специалисты ЦПИ РГО считаются ведущими экспертами по затонувшим объектам в России — Центр создавался при РГО специально для изучения подводного природного и исторического наследия. Именно их пригласили в совместную экспедицию с Минобороны для идентификации обнаруженной на дне аномалии.

«Благодаря опыту обследования затонувших объектов различных конструкций и эпох, мы на основании положения объекта на дне, его состояния, можем по увиденному дать более полную картину гибели судна, чем обыватель», — объясняет Сергей Фокин.

Еще задолго до выхода в море специалисты Центра собирали архивные данные и на суше изучали «Армению».

«Конечно, наше исследование весьма однобокое, — говорит собеседник ФАН. — Оно не сравнится с работой историков, которые десятки лет положили на изучение архивных материалов и каждой детали гибели теплохода. Мы изучали «Армению» как технический объект, чтобы знать особенности ее строения, детали корпуса и на месте работы правильно интерпретировать увиденное».

По словам Сергея Фокина, исследователи намеренно «тормозили» себя в предварительных оценках, потому что по опыту знали: при погружении вместо ожидаемого корпуса судна на дне часто ждет каменная гряда или другое разочарование.

«Знаете, самое главное в нашей работе: не выдавать желаемое за действительное, — смеется Фокин. — Мозг склонен интерпретировать находку в нужную сторону, поэтому мы надеялись на то, что увидим на дне именно «Армению», но были готовы сначала тщательно это проверить».

21 апреля 2020 года в 15 морских милях от Ялты на глубине чуть больше 1500 метров российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат показал исследователям затонувшее судно. Сергей Фокин рассказывает, что как только камера выхватила из тьмы корпус и характерные проемы в леерах, у него «отлегло от сердца».

«Первое, что мы увидели: левый борт, — вспоминает недавние события директор ЦПИ РГО. — Мы сразу обнаружили проемы в леерах, через которые заводили канаты при швартовке: их форма очень хорошо просматривается на архивных фотографиях. Сомневаться было уже не в чем: в этом районе может быть только одно затонувшее судно таких габаритов и такой конструкции, и это — «Армения». Дальше задачей было собрать информацию уже не для себя, а для обоснования нашей находки остальным. Нам очень улыбнулась исследовательская удача: мы обнаружили судовой колокол, который уцелел при крушении, на нем четко видно название теплохода».

Именно этот колокол стал поводом для сомнений некоторых севастопольских специалистов, которые много лет занимаются исследованиями гибели «Армении». Кто-то утверждал, что надпись на рынде из цветного металла физически не могла сохраниться, кто-то — что это слишком уж невероятная удача, кто-то спрашивал, почему колокол не подняли наверх в качестве доказательства. Мы тоже задали эти вопросы участникам поисков. Андрея Таранова вопрос удивил.

«Из своего опыта я знаю, что рында спокойно сохраняется: мы поднимали торпедные катера из Керченского пролива и находили рынды в отличном состоянии», — комментирует он.

Сергей Фокин тоже не считает сохранность надписи на судовом колоколе «Армении» чем-то особенным: экспедиции Центра подводных исследований РГО доставали из балтийских вод трехсотлетнюю Библию — после реставрации ее можно листать и читать.

«Сохранность судового колокола после 80 лет под водой — не самое удивительное, что можно обнаружить под водой, — уверяет Фокин. — На большой глубине в Черном море происходит естественная консервация, особенно цветных металлов: там высоко содержание сероводорода, практически отсутствуют микроорганизмы, нет течений и держится постоянная температура. Кроме того, на цветной металл практически ничего не нарастает, поэтому так легко прочитать надпись на рынде. Вообще, мы увидели «Армению» практически в том же виде, в каком она опустилась на морское дно — за почти 80 лет конструкция не разрушилась».

Поднимать судовой колокол исследователи тоже не стали: оказалось, что предмет лежит за леерным ограждением, а на разрушенной палубе громоздятся обломки конструкций, в которых мог запутаться кабель робота.

«Мы оперировали не роботизированной рукой, а «схватом», который мог только сжиматься или разжиматься, — объясняет исследователь. — Чтобы подобраться к колоколу, надо было в слепой зоне «приземлиться» на судно. Это отдельная операция, к которой надо готовиться и которую надо отдельно планировать. В тот момент мы решили не рисковать потерей аппарата, а продумать четкий план действий и вернуться с ним».

По словам Андрея Таранова, уже на берегу предстоит изучить и выдвинутую в РГО мысль о характере гибели теплохода: команда исследователей опровергла историческую версию о торпедировании санитарного судна и рассказала о следах разрушений от авиационных бомб на палубе и надстройках.

«Экспедиция еще не завершена, мы ждем результатов исследования, — говорит представитель Минобороны. — Будет дальнейшее обследование. Все научные версии требуют доказательной базы и тщательного изучения. Поэтому мы будем смотреть материалы, постараемся сделать 3D модель и обследовать дальше. Я понимаю скептиков. Рано говорить о чем-то, пока не увидишь это своими глазами. Но репутация людей, которые обнаружили теплоход, не дает возможности не верить им. Сейчас важно, что мы нашли эту огромную братскую могилу на дне моря, можем паспортизировать «Армению» и начать искать родственников погибших».

Из тысяч людей с «Армении» на берег вернулись восемь человек. Но до 2000-х гибель теплохода была засекречена. Впервые на всю страну о катастрофе «Армении» рассказали в передаче «Жди меня» 2002 года: авторам удалось воссоединить семью Александры Найды. Она вместе с сыновьями Борисом и Альбертом оказалась в числе выживших, но детей посадили в разные шлюпки, и на берегу Алик потерялся.

«В советское время слово «Армения» не произносилось, — рассказывает ФАН директор Народного медицинского музея Севастопольского морского госпиталя им. Н.И. Пирогова Черноморского флота Александр Зубарев. — Сейчас списки пассажиров приходится восстанавливать по относительным данным: в частности, по журналам безвозвратных потерь. Когда мы видим напротив фамилии дату гибели «7 ноября 1941 года» и место «Черное море», то с уверенностью в 99,9% можем утверждать, что он погиб на «Армении».

Связанное с трагедией «Армении» дело №19 в Центральном военно-морском архиве в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей. По словам Александра Зубарева, потом оно и вовсе исчезло, а под корочкой осталась бумага с надписью «изъято», и дальше неразборчиво.

В 2017 году Минобороны рассекретило список экипажа затонувшей «Армении» — имена 152 человек, служивших на теплоходе. Как поисковики прочесывали квадрат за квадратом морского дна, так исследователи на берегу въедались в архивы. Благодаря их кропотливой работе, на сегодняшний день в Севастополе установили имена еще примерно 100 медицинских работников. Всего же на теплоходе было около 6000 человек. В некоторых документах Минобороны и РГО упоминается цифра 7-10 тысяч человек, но историк Александр Зубарев вместе с математиками сделал свои расчеты, после которых рекомендует остановиться на цифре в 6000 тысяч.

Вместимость «Армении» по техническим характеристикам — до 1000 человек. Но в те ноябрьские дни на эти характеристики не смотрели: брали столько людей, сколько могло поместиться. Выжившие вспоминают, что во всех помещениях судна люди стояли, — иначе места не хватало. Историк предлагает расчеты, в которых каждому человеку дается место 40х90 см. Чтобы вы понимали: 40 см — это расстояние ног на ширине плеч. 90 см — это возможность сесть, обхватив колени. Не более. Для 6000 тысяч человек, из которых мы знаем имена от силы пары сотен.

«Эта работа не на одно поколение, — рассуждает Александр Зубарев. — Нужны люди, которые сядут и согласятся листать сотни тысяч страниц журналов безвозвратных потерь, выискивая тех, кто пропал без вести 7 ноября 1941 года в Черном море».

Находка «Армении» — это история с продолжением, уверен Сергей Фокин. Прежде, чем вернуться к месту упокоения теплохода, специалисты намерены собрать исследовательское сообщество, которое десятилетиями занималось изучением черноморской катастрофы.

«Мы хотим из всей собранной информации — нами, военными, историками, любителями, родственниками — выстроить дальнейший план изучения этой находки. Чтобы не просто абстрактно собирать информацию со дна, а искать ответы на вопросы, которые все еще остаются открытыми, — говорит директор ЦПИ РГО. — Мы понимаем, что у людей, которые годы отдали на изучение всех обстоятельств гибели «Армении», новые данные рушат их картину, и это вызывает отторжение. Мы готовы собраться все вместе в Севастополе, обсудить все, что знаем на сегодняшний день и возможно, выйти в море к месту гибели».

Сергей Фокин также упомянул о плане исследователей запустить поиск семейных историй погибших пассажиров «Армении». Его также будет вести Управление МО РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. В Минобороны говорят о планах организовать родственникам выход в море к месту крушения — причем, по словам Андрея Таранова, проверять по документам историческую связь с «Арменией» не будут. По морским законам, Черное море — общее место памяти погибших в нем моряков, и отдавать дань памяти можно вне зависимости от координат.

Место гибели теплохода «Армения» будет нанесено на карты, и российские военные корабли, следуя мимо, будут отдавать ему почести.