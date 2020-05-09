Врач разъяснила, какие опасности несет неправильное ношение медицинской маски

Москва, 8 мая. Неправильное ношение маски может нанести вред здоровью: это грозит не только передачей вируса, но и повреждениями слизистой, заявила врач-терапевт Анна Шельпякова.

В Москве с 12 мая начнет действовать масочный режим. В общественных местах жители столицы будут обязаны надевать защитные маски и перчатки.

В интервью «Вечерней Москве» Шельпякова отметила, что большинство людей до сих пор носит маски неправильно, что может навредить здоровью. Главная ошибка — сдвигать маску на шею или подбородок. Из-за этой небрежности внешняя сторона может соприкоснуться с внутренней, в результате чего «увеличивается шанс перехода потенциального вируса на тыльную сторону, которая соприкасается со слизистыми».

Врач также подчеркнула, что поверхность маски запрещено трогать руками, снимать защитное средство стоит за резинки, предварительно обработав руки антисептиком.

Шельпякова напомнила, что носить одну маску можно не более двух часов, не стоит обрабатывать ее спиртом и эфирными маслами, поскольку это может привести к ожогу слизистой. Стирать одноразовые маски тоже не стоит.

«При наличии вшитого крепления в области носа таковое следует тщательно пригнуть к спинке носа. Если на маске имеются складки, их необходимо развернуть для обеспечения более плотного прилегания к лицу. Влажную маску следует заменить на чистую и сухую», — рекомендует врач.

Напомним, режим самоизоляции, а также ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей в Москве продлены до 31 мая, передавал Ридус.

Ранее в пятницу начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков разъяснил требования о ношении перчаток и масок. По его словам, использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, передавал RT. Штраф за несоблюдение режима на рабочем месте и в магазине составит 4 тыс. рублей, в такси и общественном транспорте — 5 тыс. рублей.