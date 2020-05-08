حصاد أخبار ليبيا في 8 مايو/أيار: مالطا ترفض المشاركة في عملية «إيريني»، ووكالة الأنباء الفيدرالية تتلقى تقرير خبراء الأمم المتحدة السري حول تدخل الشرك

ليبيا. حكومة الوفاق وحلفائها يعارضون بشدة عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» في البحر الأبيض المتوسط، ويعارضون بشكل علني مبادرات الاتحاد الأوروبي

مالطا ترفض المشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» داعمة تهريب الأسلحة لحكومة الوفاق

تعتزم مالطا رفض تمويل عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» البحرية، والتي تهدف إلى ضمان الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وقد أبلغت السلطات المالطية بالفعل المفوضية الأوروبية. موقف مالطا مفيد لمقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، الذين يتلقون من تركيا دعما عسكريا كبيرا

وكالة الأنباء الفيدرالية تتلقى التقرير السري من خبراء الأمم المتحدة حول تدخل الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا

اتصل مصدر دائم في وكالة «رويترز» البريطانية بمكتب تحرير وكالة الأنباء الفيدرالية، الذي قال إنه يحمل بين يديه تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، المكون من معلومات كاذبة. بناء على هذه الوثيقة، نشرت وسائل الإعلام الغربية وبعض المصادر الروسية التي تدعمها المنشورات

وبعد قراءة سريعة، شكك محررو وكالة الأنباء الفيدرالية في موثوقية جميع الفقرات الـ 53 من هذا التقرير. حيث أن كل فقرة منها مبنية على معلومات كاذبة. والغرض الحقيقي من هذا التقرير هو تضليل الأمم المتحدة والتأثير على أعضاء مجلس الأمن الدولي

قناة « RT » التلفزيونية الدولية تعرض فيلم «شوغالي» الذي يتحدث عن اختطاف الروس في ليبيا

انضمت قناة «RT» التلفزيونية إلى الحملة الدولية لتحرير الأسرى الروس مكسيم شوغالي وسامر سويفان. وستعرض القناة للجمهور فيلم «شوغالي» المبني على أحداث حقيقية، وسيتم بث الفيلم باللغة الروسية في 8 مايو في الساعة 22.00 بتوقيت موسكو، في اليوم التالي، في الساعة 21:30 يمكن مشاهدة الفيلم باللغة الإنجليزية

ألمانيا ترسل 300 جندي لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا

وافق البوندستاغ على قرار إرسال قوات إلى البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في عملية «إيريني» الأوروبية، التي تهدف لرصد الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا