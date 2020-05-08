حصاد أخبار سوريا في 8 مايو/أيار: زرع حديقة في قاعدة حميميم الجوية تخليدا لذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى ومجهولون يختطفون العديد من المواطنين في إ

سوريا 8 مايو/أيار. عدة حالات خطف للمدنيين في المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين في محافظة إدلب. وعصابات موالية لأنقرة تقصفون من جديد مناطق في شمال غرب الرقة.

زرع حديقة في قاعدة حميميم الجوية تخليدا لذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

نظم الجنود الروس حملة «حديقة الذكرى» في قاعدة حميميم الجوية عشية يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، وتم زرع 75 شجرة برتقال ويوسفي. وكما قال للصحفيين أحد المشاركين، يفغيني تولماتشيف - حفيد بطل الاتحاد السوفياتي ميخائيل سوتنيكوف، إنه سعيد لأنه «يخدم الوطن».

وشدد على أنه «أعتقد أنه على أي رجل أن يحمي وطنه، وفي أي موقف يجب أن يقف على أهبة الاستعداد».

وقال مشارك آخر، الملازم أول تيمور أغلياموف، إن كلا جداه أصيبا خلال الحرب الوطنية العظمى.

واضاف "في كل مرة أسمع فيها أغنية «يوم النصر»، أشعر بالقشعريرة. تظهر بعض الذكريات. لدي عائلة كاملة من العسكريين: أجداد ، أب، اتبعت خطاهم. وابني، عندما أساله ماذا يريد أن يصبح؟ يجيب - سأكون مثل أبي عسكري ".

مجهولون يختطفون عددا من المواطنين في محافظة إدلب

أفيد عن عدة حالات اختطاف للمدنيين في المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين في محافظة إدلب. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، تمت إحدى حالات الاختطاف في مدينة سلقين ، حيث اختطف المجهولون أحد السكان المحليين وطلبوا أقاربه بدفع فدية.

للضغط على أقاربه، أرسل المسلحون إليهم فيديو تعذيب للمختطف، حيث يقوم المجرمون بقطع إصبعه. واختفى مواطن آخر في قرية اليعقوبية غربي إدلب. لم يتم بعد تلقي طلبات فدية لأقاربه.

من المفترض أن إرهابيي تنظيم هيئة تحرير الشام الارهابي، التي تشكلت حول تنظيم «جبهة النصرة» الارهابي، وراء اختطافين.

العصابات الموالية لتركيا تقصف الأكراد في الرقة

قصفت عصابات مدعومة من تركيا من جديد مناطق في شمال غرب الرقة. بحسب مصدر عسكري (huseyinbozan) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اطلقت مدفعية الجيش الوطني السوري النار على معاقل المسلحين الأكراد في غرب تل أبيض. ويزعم أن القصف استهدف منشآت عسكرية لحزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب.

وفى الوقت نفسه، وقع حادث في إحدى ضواحي المركز الإداري الإقليمي. وأفادت موقع «النور» الاخباري أن سيارة "قوات سوريا الديمقراطية" صدمت طفل، مما أدى إلى وفاته على الفور.

استمرار الاشتباكات بين المسلحين المدعومين من تركيا في محافظة حلب

لا تتوقف المناوشات الداخلية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في منطقة الأشرفية بحلب. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ، قام عناصر من مجموعة جبهة الشامية بقطع الطرق المؤدية إلى المدينة لمنع نقل التعزيزات إلى مقاتلي «أحرار الشرقية». بدوره حاصر «أحرار الشرقية» عدة مقرات للعدو. لا يزال الجانبان يتكبدون الخسائر البشرية.