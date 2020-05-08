Соловьев назвал развернувших против него травлю блогеров «продажными ничтожествами»

Москва, 8 мая. Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что против него развязали травлю Telegram-каналы и СМИ. Анонимных блогеров ведущий назвал «продажными ничтожествами».

В эфире передачи «СоловьевLive» на собственном YouTube-канале ведущий ответил, что за него некому вступаться, кроме его друзей. По его словам, такая ситуация вокруг его персоны складывается из-за того, что некоторые решили заработать на сетках Telegram-каналов и теперь видят со стороны него и его друзей конкуренцию.

«Из-за этого начинаются сливы, вранье. Им так выгодно», — заявил Соловьев, назвав анонимных блогеров «накипью» и «продажными ничтожествами».

Отметим, что имена тех, кто устраивает травлю, Соловьев не озвучил.

Ранее в беседе с порталом Ридус Соловьев прокомментировал петицию в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. Авторы петиции, размещенной на сайте change.org, пожаловались, что ведущий «сеет дух розни и вражды».

По словам Соловьева, к подобным петициям он относится спокойно. Он напомнил, что данный ресурс зарегистрирован за рубежом, и голосовать там могут в том числе и иностранные граждане.