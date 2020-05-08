Обидчикам сына Рудковской и Плющенко грозят крупные штрафы и колония

Москва, 8 мая. Продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко намерены подать заявление в Следственный комитет РФ после публикации об их сыне Александре, которого в семье называют Гном Гномыч. Об этом сообщил адвокат Рудковской Александр Добровинский.

Ранее журнал StarHit опубликовал материал, в котором утверждалось, что в поведении сына Рудковской якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях. Подобные слухи возмутили звездную пару, которая теперь намерена пойти на самые решительные меры, чтобы прекратить их распространение.

«Думаю, не стоит идти в гражданский суд. Склоняюсь к тому, что мы подадим заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела», — сообщил Добровинский «Экспресс Газете».

По его словам, в тексте о сыне Рудковской высказываются предположения, однако статья 137 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни) нарушена. По данной статье виновник наказывается штрафом от 150 до 350 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет. Максимальные санкции предполагают лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что Рудковская уведомила редакцию StarHit, что не больше не будет предоставлять изданию никакую информацию о своей деятельности, а также потребовала удалить уже опубликованные материалы о семье.

Блогер Лена Миро высмеяла такую реакцию супруги фигуриста Евгения Плющенко на скандал, связанный с их сыном. Она назвала такой шаг глупым, отметив, что упоминания в СМИ продюсера и ее семьи после этого резко снизятся.