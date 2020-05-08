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Обидчикам сына Рудковской и Плющенко грозят крупные штрафы и колония

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Обидчикам сына Рудковской и Плющенко грозят крупные штрафы и колония

Москва, 8 мая. Продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко намерены подать заявление в Следственный комитет РФ после публикации об их сыне Александре, которого в семье называют Гном Гномыч. Об этом сообщил адвокат Рудковской Александр Добровинский.

Ранее журнал StarHit опубликовал материал, в котором утверждалось, что в поведении сына Рудковской якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях. Подобные слухи возмутили звездную пару, которая теперь намерена пойти на самые решительные меры, чтобы прекратить их распространение. 

«Думаю, не стоит идти в гражданский суд. Склоняюсь к тому, что мы подадим заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела»,  — сообщил Добровинский «Экспресс Газете».

По его словам, в тексте о сыне Рудковской высказываются предположения, однако статья 137 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни) нарушена. По данной статье виновник наказывается штрафом от 150 до 350 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет. Максимальные санкции предполагают лишение свободы на срок до пяти лет.

Обидчикам сына Рудковской и Плющенко грозят крупные штрафы и колония

Ранее стало известно, что Рудковская уведомила редакцию StarHit, что не больше не будет предоставлять изданию никакую информацию о своей деятельности, а также потребовала удалить уже опубликованные материалы о семье.

Блогер Лена Миро высмеяла такую реакцию супруги фигуриста Евгения Плющенко на скандал, связанный с их сыном. Она назвала такой шаг глупым, отметив, что упоминания в СМИ продюсера и ее семьи после этого резко снизятся.

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Источник: Экспресс Газета
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