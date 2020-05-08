Женева, 8 мая. Увеличение числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции в России связано с ростом объемов тестирования. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — пояснил он.

Райан положительно оценил усилия российских властей по борьбе с эпидемией коронавируса. Кроме того, он поддержал внедрение широкомасштабной практики социального дистанцирования в России.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 263 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек умерли. Более 26 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим обязательой самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.