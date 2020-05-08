Оскорбивший актрису Банщикову казак получил выговор

Краснодар, 8 мая. Мужчина из добровольной казачьей группы, который неуважительно отнесся к актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой и сделал ей строгое замечание из-за нарушения режима самоизоляции, получил строгий выговор. Об этом рассказал атаман Геленджикского районного казачьего общества войсковой старшина Константин Зырянов.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Банщикова вместе с ребенком сидит на лавочке в парке. После к ней подходят представителями мобильной группы, следящей за соблюдением ограничительных мер в городе. У мужчин и актрисы возникает конфликт из-за того, что актриса нарушает режим самоизоляции. На видеозаписи слышно, как казак-дружинник неуважительно обращается к Банщиковой, а она в свою очередь сделала ему замечание за то, что он ее не узнал. Банщикова также предположила, что мужчина был пьян.

Как пояснил атаман Зырянов, за слова, порочащие честь казачьего мундира, и недостойное поведение с женщиной, с казаком была проведена беседа.

«Казак-дружинник Анатолий Васильев получил строгий выговор. Также хочу пояснить, что Анатолий Анатольевич был абсолютно трезв, медленная речь — это его манера разговора», — цитирует Зырянова ТАСС.

Также отмечается, что актриса со своей стороны также извинилась за нарушение правил карантина и призналась, что была неправа.

«Извинения казаков за их недостойное поведение приняла, понимаю, что время сейчас нервное», — пояснила Анна Банщикова.

На сегодняшний день в России введен режим самоизоляции. Жителям разрешается покидать дома только в определенных случаях: поход в ближайший магазин или медучреждение, вынос мусора, выгул животных. За нарушение ограничительных мер налагаются штрафы.