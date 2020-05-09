В Эстонии к 75-летию Победы написали песню на стихи ветерана Великой Отечественной войны

Нарва, 9 мая. В эстонском городе Нарва к 75-летию Победы написали песню на стихи ветерана Великой Отечественной войны старшины Василия Ларюшина, который в феврале 1944 года освобождал город от гитлеровских захватчиков. Она сопровождает видеоролик с уникальными кадрами празднования в городе 9 Мая. Так журналист, фотограф и певица из Эстонии по-особенному поздравили героев Великой Отечественной войны и их близких, о чем и рассказали Федеральному агентству новостей.

Журналисты и активные общественники из города Нарва Ольга Краузе и Елена Вяльме ко Дню Победы записали и разместили на Youtube-канале фильм о памятниках защитникам Великой Отечественной войны, которые установлены на территории Эстонии. Но на этом решили не останавливаться.

«Приближался юбилей Великой Победы и нам хотелось как-то поздравить наших ветеранов, а молодому поколению напомнить о подвиге их дедов и прадедов. В Нарве и Таллине (столица Эстонии) митинги и возложения цветов к мемориалам проходили каждый год, но из-за ситуации с коронавирусом в год 75-летия мы это сделать, к сожалению, не сможем. Поэтому решили создать видеоролик», — рассказала ФАН Ольга Краузе.

Ценными кадрами того, как в разные годы Нарва праздновала День Победы, поделилась местный фотограф Ирина Кивимяэ. Многие из них уникальны и показываются впервые — Ирина около 30 лет работала в местной газете фотокорреспондентом и не пропускала ни одного важного городского праздника.

«Сейчас я на пенсии, но работаю в Нарвском Доме детского творчества учителем. Преподаю фотографию. Всегда поддерживаю нарвитян в хороших делах, вот и сейчас не смогла не поддержать Ольгу в ее замечательной инициативе. В ролик попали как черно-белые фото со старых пленок — это 70–90 годы, так и кадры, сделанные в городе на 9 Мая с 2000 по 2015 годы», — говорит Ирина Кивимяэ.

В объектив фотокамеры даже попал Герой Советского Союза Иван Федюнинский, который в 1944 году освобождал Нарву. Он приезжал в город на празднование 30-летия Победы и открывал памятник «Три штыка».

После того, как для ролика были готовы фотографии, нужно было подобрать музыку — особенную, передающую атмосферу праздника и дух советского солдата. За помощью Ольга обратилась к учителю музыки Алле Якубовой. Буквально за день Алла написала песню на стихи ветерана Великой Отечественной войны, освободителя Нарвы Василия Ларюшина, которого, к сожалению, уже нет в живых.

«Я музыку пишу не активно, но с душой. Нашла в Интернете стихи нарвитянина (его уже нет с нами), ветерана Василия Ларюшина и за вечер написала музыку на эти стихи. Спела тоже сама», — поделилась с ФАН Алла Якубова.

Исполнение получилось очень эмоциональным. Песня украсила и добавила торжественности видеоролику, который жители Нарвы подарили ветеранам войны, труженикам тыла, горожанам в День Победы.

«Праздник Победы — это торжество свободы русского народа, торжество русского Духа. Считаю преступлением попытки «переписать историю» и стереть память о великом подвиге», — отметила Алла Якубова.

Эстонские активисты пожелали ветеранам жизненных сил и здоровья, а молодому поколению — не забывать своих героических предков.