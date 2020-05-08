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Российские военные провели патрулирование сирийской границы в провинции Алеппо

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Российские военные провели патрулирование сирийской границы в провинции Алеппо

Дамаск, 8 мая. Подразделения российской военной полиции провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо.

Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, вечером в пятницу стало известно, что сотрудники военной полиции РФ приступили к патрулированию в северных районах провинции Хасака. Российские специалисты обследовали местность вокруг города Камышлы, контроль над которым делят между собой «Демократические силы Сирии» (SDF) и Сирийская арабская армия.

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