Москва, 8 мая. Жителей Подмосковья пока не будут штрафовать за отсутствие медицинских масок. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Да, ты обязан носить маску с 12 мая, но первое время тебе будут делать замечания, никто не будет наказывать рублем жестко и принципиально», — сказал Воробьев в эфире телеканал «Россия 1».

Напомним, с 12 мая в Подмосковье начнет действовать масочный режим. Гражданам запрещено выходить из дома без маски и перчаток. В Москве за отсутствие маски будут штрафовать на пять тысяч рублей.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек скончались. 26 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.