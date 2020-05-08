Террористы обстреляли два населенных пункта в сирийской провинции Идлиб

Дамаск, 8 мая. Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в Сирии обстреляли два населенных пункта в провинции Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

С 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. За минувшие сутки нарушений со стороны боевиков, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Небель, один обстрел населенного пункта Асус в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхан ан-Нусра», — сообщили в ЦПВС.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, вечером в пятницу появились сообщения о нападении на военный объект поддерживаемых Анкарой формирований в Идлибе. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), неизвестные совершили налет на штаб-квартиру «Сирийской национальной армии» в районе Аль-Савагия северо-восточнее Идлиба. Никаких данных о последствиях атаки пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.