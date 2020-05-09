Маленькие петербуржцы поздравили жителей России с Днем Победы. ФАН-ТВ

В рамках патриотической акции ОНФ в Петербурге член регионального штаба, директор Павловской гимназии №209 Дмитрий Ефимов совместно с детско-юношеской общественной организацией «Память и дело» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне организовал запись патриотических видеороликов.

Дошкольники и ученики младших классов поздравили всех жителей страны с одним из главных праздников — Днем Победы. Ребята вместе со своими семьями исполнили песни военных лет, прочитали патриотические стихи и рассказали о своих предках, которые подарили нам мирное небо.

Прадед Миши Гоголева родился 17 февраля 1922 года в Приморском крае. В мае 1941 окончил Омское пехотное училище в звании лейтенанта. Осенью 1941 года отправился на Волховский фронт. Ему тогда было 19 лет, и он совершил свой первый подвиг, когда в составе разведроты, форсируя реку, Волхов обнаружил врага. Умер в мае 1992 года.

«Победитель в моей семье. 9 Мая я со своей семьей участвую в акции «Бессмертный полк» пятый год подряд и несу своего прадеда Гоголева Сергея Дмитриевича. <…> В звании командира разведроты он отправился освобождать город Тихвин. При освобождении он получил ранение в область головы и потерял правый глаз, был доставлен в госпиталь в Горьковской области. Там Сергей Дмитриевич познакомился со своей будущей женой Ольгой», — рассказал Миша Гоголев, участник акции.

«Никитин Григорий Степанович, родился 10 февраля 1904 года. Умер 26 июня 1974 года. Был призван на войну в июне 1941 года из города Тамбова, дома осталась жена и трое детей. Одной из них было три дня. Это моя бабушка. Воевал в авиационном полку, имел звание сержанта. Был ранен, проходил лечение в госпитале города Тамбова, где его жена, моя прабабушка была санитаркой. Победу встретил в Берлине, имеет награду «За взятие Берлина» и медаль «За отвагу», — говорит Коля Белорыбкин, участник акции.

«Когда началась война, моей прабабушке было 14,5 лет, она была самым младшим пятым ребенком в семье. Отца в живых уже не было», — говорит Настя Изотова, участница акции.

«Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-ом, вы кровью и потом добыли Победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу во век не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть солнце сияет всем людям, пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям!» — рассказал стихотворение Женя Дорофеев, участник акции.

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Дмитрий Ефимов добавил, что ОНФ в рамках всероссийского фотопроекта «75 правил жизни победителей», который был организован совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр», разместил на улицах города и в метрополитене билборды и постеры с изображениями ветеранов. С плакатов они обращаются к жителям города с напутственными словами и делятся своими жизненными девизами.