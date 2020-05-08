Москва, 8 мая. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу потребовал доставлять тяжелобольных военнослужащих с положительным тестом на коронавирус в московские госпитали. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Замглавы Минобороны России Руслан Цаликов провел с руководителями военных медицинских учреждений, где осуществляется лечение военнослужащих с положительным тестом на коронавирус.

«Цаликов довел до руководителей госпиталей требование министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в случае ухудшения состояния военнослужащих принимать немедленные меры по организации доставки заболевших самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, оснащенными специальными медицинскими модулями, в Центральные военные клинические госпитали Москвы», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В РФ выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек скончались. 26 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.