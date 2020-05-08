Власти Ярославской области введут масочный режим и продлят ограничения

Ярославль, 8 мая. На территории Ярославской области с 16 мая вводится обязательный масочный режим. Кроме того, власти региона продлили ряд ограничительных мер, предпринятых для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сообщается, что соответствующие изменения были внесены в указ и подписаны губернатором Дмитрием Мироновым.

«Сохраняется запрет на массовые собрания и обязательное соблюдение режима изоляции для жителей старше 65 лет», — говорится в сообщении правительства.

На сегодняшний день, по словам Миронова, в регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Ежедневно в Ярославской области увеличивается количество граждан с выявленной коронавирусной инфекцией, при этом, общее количество пациентов приближается к тысяче человек, поясняет губернатор. В связи с этим, большинство ограничений в регионе будут сохранены, однако власти планируют сделать послабления для ряда предприятий. Их список будет определен постановлением областного правительства.

По указанию Роспотребнадзора на территории Ярославской области с 10 мая вводится рекомендательный масочный режим. Жителям советуют использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при проезде в общественном транспорте и нахождении в местах общего пользования.

Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность. Об этом пишет «Известия».