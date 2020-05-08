Москва, 8 мая. Предполагающий особый порядок продления и расторжения договоров аренды недвижимости внесен на рассмотрение Госдумы.

Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму проект закона, который позволит продлевать договор аренды на прежних условиях. Кроме того, законопроект предусматривает наделение организаций и индивидуальных предпринимателей правом расторгать договор аренды без штрафных санкций.

«Предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 263 тысяч человек.

На территории России выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек умерли. 26 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.