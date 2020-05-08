Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о праздновании Дня Победы в школе

Москва, 8 мая. Актриса Ирина Безрукова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена еще школьницей. Со своим подписчиками в Instagram артистка поделилась историей о том, как ей довелось стоять в почетном карауле у Вечного огня.

В комментарии к фотографии актриса вспомнила, как в старших классах ей выпала честь стоять в почетном карауле у Вечного огня.

«Участие в таком мероприятии было очень почетным, ведь выбирали самых лучших учеников нашей школы! Все нюансы с нами репетировали заранее. А в карауле мы стояли целую неделю с самого раннего утра, выдерживая все погодные трудности и любопытство туристов и зевак!» — рассказала бывшая супруга актера Сергея Безрукова.

Она также сообщила, что ее дедушка участвовал в Великой Отечественной войне, а в школе учителя подробно рассказывали о тех годах, в семье любили смотреть военные фильмы.

«Конечно же, внутри практически каждой семьи война была не просто словом», — резюмировала Безрукова.

У своих подписчиков актриса поинтересовалась, как они в школьные годы отмечали День Победы.

«Конкурс строя и песни проводили, мы были партизаны и пели «По долинам и по взгорьям», — написал пользователь под ником oks_y73.

«Мы родились через 20 лет после окончания войны, нашим дедам было тогда еще по 50 — 60 лет, и боль от войны тогда еще была в каждой семье! Мы все были тогда октябрятами, пионерами и комсомольцами! Истинными патриотами своей Родины», — ответил ferrarioleg.

«Ирина, да так же и готовились. В наши годы ветеранов было много! И к нам на классные часы приходили Герои и рассказывали о войне… Тогда казалось, что все они всегда будут с нами… И слезы сейчас и ком в горле, что их уже и не остается совсем… Я плачу… Слава Героям!» — добавила makeeva306.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия, включая парад Победы, отменены. Министерство обороны РФ ранее сообщило, что задействует около 600 самолетов и вертолетов для пролета над 47 городами страны в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате, передавал RT. Виртуальное шествие начнется 9 Мая в 11.00, общий видеоролик покажут на онлайн-платформах, по ТВ, а также на портале «Бессмертный полк России». Кроме того, рассказать о своих ветеранах можно на страницах в социальных сетях.