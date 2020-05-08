Москва, 8 мая. Тестировать на коронавирус в Москве будут с помощью анализа венозной крови. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

В России выявлено более 187 тысяч случаев, 1,7 тысячи человек скончались. 26 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.