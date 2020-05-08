В Кабмине РФ допустили снятие в мае ограничений из-за коронавируса

Москва, 8 мая. Кабмин РФ может снять ограничения, связанные с распространением коронавируса, уже в мае. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В эфире программы «Вести» на канале «Россия 1» он сообщил, что выход из режима ограничений возможен в конце мая – начале июня.

«В зависимости от субъекта, от ситуации <…> это либо третья декада мая, либо начало июня», — пояснил Чернышенко.

По словам вице-премьера, к концу лета Россия достигнет единичных заражений коронавирусной инфекцией. При этом он еще раз отметил, что развитие эпидемиологической ситуации напрямую зависит от соблюдения россиянами режима самоизоляции.

«Сейчас высшая оценка, когда все соблюдают режим самоизоляции — это 5, вот сейчас оценка интегральная по стране — 2, то есть у нас «двойка» пока по соблюдению», — подчеркнул зампред правительства РФ.

По последним данным, в России зарегистрировано более 187 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли свыше 26 тысяч пациентов, 1723 скончались. Во всех регионах страны введен обязательный или рекомендательный режим самоизоляции. Многие учреждения, службы и сервисы перешли на работу в удаленном формате, часть заведений вынужденно приостановили деятельность.