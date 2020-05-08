Мурашко назвал масочный режим этапом послабления мер из-за коронавируса

Москва, 8 мая. Введение режима обязательного ношения масок в большинстве регионов РФ является одним из этапов послабления ограничительных мер, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Это послабление в какой-то степени <…> мер. Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Также глава Минздрава РФ оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах. Он отметил, что в субъектах по-разному отнеслись к соблюдению правил дистанцирования, сказались также и определенные национальные устои и традиции. На сегодняшний день беспокойство в Минздраве вызывает Дагестан, добавил Мурашко.

На сегодняшний день, как напомнил глава Минздрава, в России развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, при этом 32% из них свободны. В связи с этим он попросил депутатов больше работать в формате быстрых изменений и поддержать систему здравоохранения.

По данным на 8 мая, более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки. Всего в стране 187 859 заболевших в 85 регионах. За минувшие сутки в стране выздоровели 2805 человек, общее число поправившихся достигло 26 608.