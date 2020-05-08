Брутер напомнил о чудовищных нарушениях в фейковом расследовании Мюллера

Верховный суд Соединенных Штатов временно ограничил доступ конгрессменам к материалам доклада Мюллера о «российском вмешательстве» из-за боязни, что предвзятая информация, содержащаяся в данном документе, станет объектом каких-либо политических спекуляций.Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Особенно это стало актуально после решения по Флинну (уголовное дело в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна о его возможных «тайных связях с Москвой» было закрыто за отсутствием доказательств. — Прим. ФАН), — отметил эксперт. — Если сейчас возвращаться к расследованию Мюллера, то можно в каждом эпизоде найти фактическое превышение полномочий следственной группы, которая выполняла эту работу».

По словам собеседника ФАН, данная группа в принципе «расследовала неизвестно что» и «неизвестно как». В случае же ситуации с уже упомянутым Флинном совершенно очевидно, что к ответственности пытались привлечь людей, которые к теме расследования не имели никакого отношения.

«С какой целью? Я считаю, что это было необходимо для того, чтобы заставить реальное окружение Трампа «раскрыться» и дать какую-либо информацию, что является, конечно, серьезным превышением полномочий, — сказал Брутер. — Поэтому вполне возможно, что суд, если он пытается в данном случае работать не на демократов, приняв свое решение о блокировке доступа конгрессменов к докладу Мюллера, просто не хочет допускать каких-либо обратных действий со стороны тех или иных политиков».

Напомним, что в 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования дела о «вмешательстве РФ» в выборы президента Соединенных Штатов, прошедших в 2016 году.

Целых два года понадобилось спецпрокурору, чтобы окончательно признать свое поражение — никаких доказательств того, что Москва каким бы то ни было образом «оказывала влияние» на избирательный процесс в Америке, найдено так и не было. При этом впустую были потрачены целых 30 миллионов долларов налогоплательщиков США.

В марте 2020 года окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры Соединенных Штатов о прекращении процесса в отношении российской компании «Конкорд», которую американское правосудие обвиняло во «вмешательстве в выборы». После этого с принадлежащих российскому бизнесмену Евгению Пригожину компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» были сняты все обвинения.