Победившая наркозависимость Лолита рассказала о проблемах с психикой

Москва, 8 мая. Российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о проблемах с психикой, которые могут возникнуть из-за употребления наркотиков.

Лолита неоднократно рассказывала, что в ее жизни был период, когда она употребляла наркотические вещества. По словам певицы, она пристрастилась к употреблению наркотиков в возрасте 40 лет.

Лолита призналась, что начала употреблять, чтобы «работалось легче», так как в тот период она много снималась и выступала, а сил уже не хватало. Незаконный «способ повысить продуктивность» ее не смутил.

Милявская отметила, что наркотические вещества помогают ненадолго. При этом длительное употребление может привести к проблемам с психикой.

«Можно сдохнуть», – призналась Лолита.

Певица отметила, что ей удалось победить зависимость благодаря силе воли, чему она очень счастлива. Она также добавила, что теперь старается вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье.

Ранее Лолита рассказала о своем новом любовнике. Певица призналась, что быстро нашла себе нового мужчину после расставания с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. По ее словам, новый избранник является солидным и успешным мужчиной. При этом Милявская не стала называть его имя, отметив, что не хочет торопить события.