Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусной инфекцией

Вашингтон, 8 мая. Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился пневмонией нового типа, передает американский телеканал CNBC.

По данным СМИ, диагноз одному из помощников Пенса медики поставили утром в пятницу, 8 мая. Из-за этого был задержан на час вылет вице-президента в Айову. Непосредственно перед вылетом несколько сотрудников из окружения Пенса покинули борт самолета.

Представители Белого дома пока не подтвердили второй случай заражения в администрации президента США. Также неизвестно, имел ли контакт с инфицированным сам Пенс.

О первом заболевшем в Белом доме стало известно в четверг, 7 мая. Коронавирусной инфекцией заболел военнослужащий ВМС США, который проходил службу в резиденции президента США. После этого на COVID-19 были проверены Пенс и Дональд Трамп.

На данный момент в США зафиксировано самое большое в мире количество заразившихся и погибших от коронавируса нового типа. Ранее неизвестной инфекцией заболели более 1,2 миллиона человек, жертвами эпидемии стали свыше 76 тысяч пациентов.

Распространение коронавируса началось в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, очаг пандемии переместился в Европу и США.