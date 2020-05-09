Ветераны войны принимают поздравления в честь 75-летия Победы. ФАН-ТВ

В этом году вся Россия готовилась грандиозно отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, но коронавирус внес свои коррективы. Однако отмена салюта и частичный перенос парада совершенно не дают права забывать о великом дне для всей страны и о тех людях, которые ценой своей жизни смогли отстоять мирное небо над нашей головой. 9 Мая они принимают поздравления со слезами на глазах.

Каждый праздник 9 Мая Дмитрий Фоменко встречает в строю, одетый в парадный мундир с орденами и медалями, участвует в параде. Но в этот раз День Победы будет встречать на даче с двумя детьми, шестью внуками и четырьмя правнуками. В свои почти 95 он ведет активный образ жизни. По дому делает все сам, каждое утро по расписанию зарядка.

Война для него началась неожиданно, когда ему было всего 17 лет. В 1943 году призвали на службу в Казахстане, оттуда по распределению попал в Семипалатинск в Тамбовское Краснознаменное военно-пехотное училище, всего через шесть месяцев в звании младшего лейтенанта попал на фронт в десантные войска, где и пробыл до 1944 года. Обычно отбирали более взрослых и опытных, но ему уж очень хотелось как-то помочь там, на войне.

«Это было в 1941 году, мы жили в селе, я учился и кончил 9 классов, и мы с отцом пошли на реку порыбачить. <…> Мы услышали шум: что за шум, какой шум, когда пришли домой, уже на площади у клуба собрался митинг, в это время началась война. <…> Мы попали в десантные войска и пробыли там до 1944 года, в потом нас переформировали в наземные войска и направили на корейский фронт. <…> Даже в училище, когда мы там были, тяжелая нагрузка для нас. Но мы все говорили, скорей бы на фронт. Скорей бы на фронт. Вроде там легче, такое настроение было. <…> Такое настроение было — быстрее на войну! Там люди гибнут, а мы тут живем. <…> Мы с восьмого на девятое, со второго эшелона, пойти в первый эшелон на передовую и вместо того, чтобы нам ночью сделать передислокацию, мы узнали, что война окончилась», — вспоминает ветеран.

В бою за Будапешт Дмитрий Петрович, будучи наводчиком, уничтожил танк, орудие и пулеметную точку. В этом бою из всех наводчиков в живых остался только он.

После того как война окончилась еще месяц вместе с сослуживцами шел маршем по Югославии и Польше до Венгрии. Сегодня праздник День Победы вызывает одновременно радость и грусть.

Поздравить ветерана Великой Отечественной лично пришел глава МО Екатерингофский Олег Смакотин. По его мнению, для тех, кто видел ужасы войны своими глазами, не так важны подарки, сколько внимание, которое помогает пожилым людям дольше прожить.

«Дмитрий Петрович не просто ветеран Великой Отечественной войны, не просто человек, который был на фронте, он — красноармеец, рядовой. То есть тот человек, который на своих плечах, на передовой, в окопах, таких погибло больше всего. Тот самый советский, русский солдат. <…> Если бы не подвиг этих людей, наверное, мы бы с вами вообще об этом сейчас не разговаривали. У нас встречаются такие разговоры, что если бы мы проиграли войну, то сейчас бы все пили баварское пиво, но если почитать хроники и отношение нацистов к славянам в целом, то я думаю, нас просто бы не было», — говорит депутат.

По словам Смакотина, таких как Дмитрий Петрович в Петербурге, к сожалению, осталось очень мало. В Екатеринкофском округе — всего два человека.

Самое главное сейчас — отдать дань уважения и сохранить преемственность поколений. Помнить историю и делать все, чтобы такая страшная война никогда больше не повторилась.