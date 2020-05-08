За сутки в Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

Москва, 8 мая. За минувшие сутки 54 пациента с коронавирусом скончались в Москве, общее число погибших в столице достигло 1010 человек, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, число летальных исходов в Москве достигло 1 010. В общей сложности коронавирус выявлен у 98 522 жителей столицы.

Ранее в пятницу начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков разъяснил требования о ношении перчаток и масок. По его словам, использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, передавал RT. Штраф за несоблюдение режима на рабочем месте и в магазине составит 4 тыс. рублей, в такси и общественном транспорте — 5 тыс. рублей. Правила начнут действовать в столице с 12 мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в пятницу, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%. По ее словам, относительно низкий процент смертности является результатом очень своевременного выявления и обращения.

Кроме того, Попова уточнила, что в России не зафиксировано тяжелых случаев течения коронавируса у детей. У 80% пациентов коронавирусом заболевание протекает не в тяжелой форме, около 50% пациентов не имеют симптомов.