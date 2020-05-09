Пивовары ЮАР будут уничтожать пиво, потребители расстроены

Только власти ЮАР решили проблему с виноделием, на страну обрушился новый, пивной кризис. Южноафриканским пивоварам придется уничтожить около 400 млн бутылок пива. В стране действует запрет на продажу алкоголя в рамках стратегии по сдерживанию пандемии COVID-19.

Продажа, а также транспортировка алкоголя были прекращены 27 марта. Производимые спиртные напитки начали скапливаться на складах. Сейчас пивовары добиваются от правительства специального разрешения на перемещение пива в другие хранилища.

Пресс-служба Южноафриканского пивоваренного завода сообщила, что, если у предприятия не будет разрешения на транспортировку пива, объем которого составляет 130 млн литров, оно будет вынуждено просто выбросить товар. При этом завод потерпит убытки в размере 8 млн долларов США, а 2 000 сотрудников будут сокращены.

Новость не порадовала и любителей пива в ЮАР, которые уже долго живут без любимого напитка.

Представители алкогольной индустрии находят принятые меры слишком строгими. Они считают, что правительство должно снять запрет на продажу пива и разрешить употребление спиртных напитков только дома.