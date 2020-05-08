Волочкова вышла на улицу в нижнем белье, прикрывшись котом

Москва, 8 мая. Балерина Анастасия Волочкова продолжила эпатировать публику во время самоизоляции, представ перед поклонниками в нижнем белье.

Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором поблагодарила свою давнюю приятельницу. При этом в кадре балерина стоит во дворе своего дома в кружевном боди. Звезда позирует у стеклянного стола с фруктовым букетом, держа в руках своего кота Лакки.

«В любую непогоду цветы и приятные сюрпризы всегда радость!» — написала она в комментарии к видео.

На видео видно, что идет дождь. Но это не смутило балерину. Она рассказала фоловерам историю букета, который засветился в кадре. Букет прилетел из Лобни и подарен ей после спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», который «случился перед пандемией».

Отметим, ранее в пятницу самым безвкусным домом россияне признали особняк Волочковой. Дом танцовщицы находится в элитном поселке на Новорижском шоссе. Трехэтажный особняк расположен на 17 сотках земли. Волочкова гордится своими хоромами и часто демонстрирует дом в соцсетях. Однако в Сети восторг балерины от «богатых» интерьеров не разделяют. Пользователи Twitter отдали особняку Волочковой первое место в рейтинге самых безвкусных домов.

В тройку антирейтинга также вошли особняки Филиппа Киркорова и Николая Баскова.