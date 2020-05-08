Марцинкевич рассказал, когда может продолжиться строительство «Северного потока — 2»

Москва, 8 мая. Эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич рассказал, когда может быть продолжено строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

В настоящее время нет точных данных по этому вопросу. При этом остается открытым вопрос о том, как именно будет осуществляться дальнейшее строительство газопровода. В настоящее время в районе недостроенной части «Северного потока — 2» находится судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно завершить строительство газопровода.

Марцинкевич считает, что «Академик Черский» может не быть задействовано в достройке «Северного потока — 2». Достроить оставшийся участок газопровода могут самоходные баржи с дистанционным управлением.

По его словам, информация о дальнейшем строительстве «Северного потока — 2» появится на сайте Датского энергетического агентства, с которым ранее была согласована заявка швейцарской компании Allseas на использование судов с дистанционным управлением, передает «ПолитПазл».

«Заявка была размещена Nord Stream 2 AG на основании контракта с Allseas, потому что швейцарские суда имели дистанционное управление», – подчеркнул Марцинкевич.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и несколько стран Евросоюза выступают против строительства «Северного потока — 2». Однако Германия и большая часть европейских стран поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.