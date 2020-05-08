Власти США одобрили проведение теста на коронавирус по слюне

Вашингтон, 8 мая.Первый тест на COVID-19 для домашнего применения с использованием слюны одобрили власти США. Экстренное разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов получил Ратгерский исследовательский университет.

Как сообщают ученые, данный тест позволит каждому человеку самостоятельно взять образец собственной слюны и отправить его в лабораторию, где специалисты проведут необходимую проверку. При этом, непосредственный контакт пациента с врачом сводится к минимуму. В официальной заявлении Ратгерского университета отмечается, что данный метод позволяет проводить более широкий анализ, чем при использовании стандартного метода. На данный момент для взятия проб слизистой из носа и горла требуется взаимодействие с медицинским работником.

Как поясняет директор по развитию технологий исследовательского подразделения университета Эндрю Брукс, сбор слюны пациентов в домашних условиях окажется серьезное влияние на анализы, проводимые в Америке.

«Защита как пациентов, так и медицинских работников от любого ненужного контакта имеет первостепенное значение, и домашний сбор слюны решает практически все вопросы, связанные с качеством, безопасностью и доступностью тестирования» — приводятся слова Брукса на сайте университета.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме предположил, что пандемия коронавирусной инфекции якобы случилась из-за некомпетентности специалистов из Китая. По мнению Трампа, «что-то произошло» либо в КНР допустили ужасную ошибку.