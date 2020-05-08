ФАН просит СК РФ и прокуратуру проверить заявления Рашкина о COVID-19 на «Эхе Москвы»

Санкт-Петербург, 8 мая. Федеральное агентство новостей направило запросы главе Роскомнадзора Андрею Липову, прокурору Москвы Денису Попову, а также и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову с просьбой проверить статью члена КПРФ Валерия Рашкина «Эпидемия» с секретами», опубликованную на сайте «Эхо Москвы».

Материал Рашкина подпадает под уголовную статью о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — 207.1 УК РФ. Причем ответственность должен нести не только автор, но и «Эхо Москвы», опубликовавшее материал.

В статье Рашкин критикует российские власти за принятые меры против распространения коронавируса. В качестве «аргументов» член КПРФ приводит сразу несколько фейков об эпидемии в России. При этом депутат не приводит ни одного доказательства своих громких заявлений, а лишь ссылается на «информацию в Сетях».

Рашкин утверждает, что хочет «разобраться», но на деле парламентарий лишь пересказывает многочисленные фейки, стремясь подорвать доверие граждан к медицине, усилиям властей и спровоцировать панику у населения.

В своей статье член КПРФ ссылается на три фейка о «душераздирающих кадрах» с похорон людей, скончавшихся от коронавируса, о «волнах самоубийств» среди врачей и «липовых справках с диагнозом COVID-19».

Появлении фейкового материала на «Эхе Москвы» не удивляет. Радиостанцию и ранее уличали в публикации вбросов, в том числе в тиражировании чешского фейка о «сотруднике российских спецслужб», который якобы привез в Прагу яд для покушения на мэра.