Вашингтон, 8 мая. Верховный суд США временно приостановил возможность доступа для членов Конгресса к закрытым материалам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой временно заблокировать решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который разрешил конгрессменам получить доступ к докладу. Блокировка будет действовать до тех пор, пока суд не примет иного решения.

В марте апелляционный суд в Вашингтоне обязал Минюст предоставить демократам закрытые данные из доклада Мюллера, они касаются заседаний жюри присяжных.

Демократам эти сведения нужны, чтобы подкрепить свои обвинения против Трампа в препятствовании расследованию Мюллера.

Напомним, в 2017 году Минюст США поручил Мюллеру провести расследование якобы вмешательства России в американский избирательный процесс. В течение двух лет спецпрокурор так и не смог предоставить доказательств вины РФ и признал провал расследования, которое обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

Позже, в марте 2020 года, окружной суд Колумбии по ходатайству прокуратуры США прекратил процесс в отношении российской компании «Конкорд», которую обвиняли во «вмешательстве в выборы». После этого с компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащих петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, были сняты все обвинения.