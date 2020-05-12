Экс-депутат Рады объяснил, как Зеленский стал соучастником преступления в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский становится соучастником трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, препятствуя дальнейшему расследованию преступления. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

В эфире телеканала «112» депутат Верховной Рады Вадим Рабинович раскритиковал заявления украинского МИД по случаю пожара в Одессе, произошедшего шесть лет назад.

«По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — пояснил Рабинович.

По словам украинского парламентария, официальные заявления ведомства по трагедии в Одессе являются пределом «полуфашистской тупости», наглости и ненависти к людям. Кроме того, он добавил, что к неоднозначным действиям МИД имеет отношение президент страны Владимир Зеленский, поскольку внешнеполитическое ведомство — это вотчина главы государства.

В свою очередь, бывший депутат Рады Владимир Олейник считает, что трагедия в Одессе – «это украинская Хатынь». По его словам, это преступление будет расследовано, потому что оно не имеет сроков давности, но случится это не при нынешней власти.

«Многие думали, что поменялись лица, но содержание этой власти не изменилось. Реальная риторика осталась такой, какой была при [Петре] Порошенко (бывший президент Украины. – Прим. ФАН). Невозможно расследовать убийство, если следствие ведет сам убийца, — объяснил Олейник в беседе с ФАН. — Так, Зеленский напрямую не причастен к этому, но он уже сегодня выступает вместе с МИД как соучастник, потому что покрывает преступление. Когда Зеленский обращается с призывом ускорить расследование, то спрашивается: ты к кому это обращаешься? Ведь он гарант конституции и президент. Это он к себе обращается? Он, не имея прямого отношения к этому преступлению, играет роль прикрытия, как и по Майдану».

Расследование ведется уже на протяжении шести лет, но собеседник ФАН отмечает, что власти Украины готовы это делать еще 66 лет, лишь бы не раскрыть все детали произошедшего.

«А ведь там не просто убийство, а это была акция устрашения юго-востока Украины, организованная спецслужбами вместе с националистами. Все причастные к этому лица понятны, так, к примеру, допрашивать нужно того же [Александра] Турчинова (с февраля по июнь 2014 временно-исполняющий обязанности президента Украины. – Прим. ФАН) и [Андрея] Парубия (экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. – Прим. ФАН). Однако власти не хотят это делать, потому что с этим связаны спецслужбы Запада», — сказал политик.

Олейник выразил недоумение, почему украинский МИД пытается бросить «тень на Россию», когда российская сторона пыталась добиться освобождения граждан в ходе переговоров об обмене удерживаемыми лицами в 2019 году.

«Ведь это гуманно, потому что безвинные люди сидят в застенках. Когда в 2016 году одесский суд принял решение их освободить из-под стражи, то тогда нацисты зашли с пистолетами и заставили судей написать заявление об отставке. Это что за правосудие и кто дал этому оценку? Нынешняя власть — соучастник государственного переворота и трагедии в Одессе», — добавил экс-депутат Рады.

Напомним, трагедия в Доме профсоюзов Одессы произошла 2 мая 2014 года. Как говорится в официальных данных, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали.

2 мая 2020 года МИД Украины обвинил Россию якобы в причастности к организации волнений в Одессе, уточнив, что именно Москва «не хочет объективного расследования трагедии». Координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин убежден, что нападки на Россию в том, что она якобы не заинтересована в расследовании произошедшей в Одессе трагедии — «это просто кощунство».