МИД РФ приветствовал статью главы МИД ФРГ об ответственности Германии за войну

Москва, 8 мая. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг подвели черту под попытками исказить итоги Второй мировой войны, заявив об ответственности Германии за войну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова процитировала статью Мааса и Виршинг, опубликованную в издании Der Spiegel. Материал приурочен к 75-летию Победы.

«Только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и Холокост. Те, кто сеет сомнения по этому поводу и навязывает другим народам роль преступника, совершают несправедливость по отношению к жертвам этой войны», — говорится в статье.

Захарова отметила, что статья лучше всяких дополнительных определений, объяснений и комментариев к ней. Маас и Виршинг подвели черту под попытками западных стран исказить историю в соответствии со своими политическими интересами, предъявив России «чудовищные по своей лживости и лицемерности претензии».

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Глава государства отметил, что искажением истории о войне занимаются и США, и страны Евросоюза, чтобы лишить Россию как правопреемника Советского Союза статуса державы-победительницы.