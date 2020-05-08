Мухаммад Абу эль-Эла, лидер Арабской Демократической партии Насера призвал международное сообщество снять несправедливые западные экономические санкции, введенные против Сирии. Политолог Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что Запад, вводя ограничения против САР, лишь укрепляют ее суверенитет.

Абуль эль-Эла заявил корреспонденту SANA в Каире, что «Вашингтон стремится посредством своей колониальной политики навязать гегемонию арабскому региону и использует все свои инструменты, чтобы подорвать успехи Сирии террористических организаций».

По мнению египетского политика, Сирия показала истинное лицо Америки, враждебное правам народов и свобод. Кроме того, он отметил, что САР уничтожила террористов, которым не помогли поддерживающие их Соединенные Штаты.

По мнению политолога, президента Евразийского института молодежных инициатив Юрия Самонкина, Вашингтону не удалось за долгие годы санкционного давления повлиять на политику Дамаска.

«Я думаю, что даже те санкции со стороны Запада, под которыми достаточно долгое время находится Сирия, не влияют на изменения ни внешней, не внутренней позиции. Санкции как инструмент давления на неугодные режимы на Ближнем Востоке срабатывают только в том случае, если правитель конкретного государства не может устоять под натиском США и по сути сдается», - заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что санкциями Запад лишь укрепляет суверенитет Сирийской Арабской Республики.