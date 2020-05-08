Эксперт Кевехази рассказал, как в Венгрии относятся к сносу советских памятников

Будапешт, 8 мая. Политический эксперт Миклош Кевехази из Венгрии прокомментировал участившиеся случаи сноса памятников советским воинам в Европе. Политолог рассказал, как к этому относятся в Венгрии.

Ранее в Чехии местные власти демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Это вызвало резкую критику в адрес чешского истеблишмента, в том числе со стороны российских официальных лиц.

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин заявил, что Россия должна отреагировать на скандальный инцидент в Чехии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника.

Кевехази рассказал, что в Венгрии ситуация с советскими памятниками обстоит совершенно иначе. По его словам, венгры относятся к подвигу советских солдат с огромным уважением и охраняют памятники.

«Я хочу сказать всем россиянам, чьи родственники, отцы, деды, сыновья, жены, матери спят вечным сном в венгерской земле, что к могилам ваших родных «мадьяри» испытывают глубокое уважение», — отметил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Кевехази рассказал, что за памятниками ухаживают муниципалитеты и даже простые люди. Их могилы не подвергают беспокойству. По его словам, действия вандалов, которые оскверняют памятники, резко осуждаются. Кевехази уверен, что вандалами движет желание попасть в СМИ.